Köln’deki 2 cami ezan izni için başvuru yaptı

Almanya'da Köln Belediyesi'nin Ekim ayında camilerde cuma günleri öğlen ezanının cami dışında da okunmasına yeşil ışık yakmasının ardından başvurular gelmeye başladı.







Köln Belediyesi'nden yapılan açıklamada Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Köln Merkez Camii'nin başvuruda bulunduğu ancak başvurunun gürültüden korunma konusunda uzman raporu sunulduktan sonra değerlendirilebileceği belirtildi.





İkinci başvurunun da Mülheim'dan yapıldığı ancak belge eksikliği nedeniyle bir karar alınmadığı bildirildi.





Kölner Stadt-Anzeiger gazetesi DİTİB'in Köln Merkez Camii'nde bu yaz ezan okunmaya başlanmasını umduğunu duyurdu. Bunun için gerekli olan gürültü koruyucu tedbirler için uzmana başvurulacağı bildirildi.





Pilot proje iki yıl sürecek

İki yıl geçerli olacak pilot uygulama kapsamında müezzinler beş dakikayı geçmemek koşuluyla 12.00 ile 15.00 saatleri arasında açıkta ezan okuyabilecek. Bunun için her caminin özel olarak başvurması gerekecek. Başvuruyu yapan camilerin bulundukları semtlere göre karar verilecek. Ezan sesinin belli bir desibeli aşmaması ve ezan izni alan camilerin yakındaki binalarda oturanları bilgilendirmeleri de şart koşuluyor. Ayrıca camilerden ezanla ilgili konularda bir de muhatap belirlemesi istenecek.





Yaklaşık 1 milyon nüfuslu Köln'de çoğu Türkler tarafından kurulan 40 civarında cami ve mescit bulunuyor. Türklerin dışında Araplar ve Boşnaklar tarafından kurulan camiler de var. Yeni inşa edilen camilerde minarelerin bulunmasına karşın buralardan hoparlörlerle dışarıya ezan okunmasına izin verilmiyor. Ancak yerleşim yerlerinin dışında olan bazı camilerde istisna olarak dışarıya ezan okunabiliyor.







Köln Belediye Başkanı Henriette Reker uygulamanın karşılıklı olarak inançları kabullenme ve anayasayla güvence altına alınan din özgürlüğünün tanınmasına yönelik bir işaret olduğunu söylemişti.