Komşu dehşeti: Tartıştığı 3 kardeşi katletti

Sözcü'de yer alan habere göre Artvin’in Şavşat ilçesinde aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen komşular arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın ardından S.Y., evden aldığı pompalı tüfekle kardeş oldukları öğrenilen Turgut Demirpehlivan, Hükmiye Çimen ve Leyla Yılmaz’a ateş açtı.



KANLAR İÇİNDE YERDE KALDILAR



3 kardeş kanlar içerisinde kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 3 kardeşin de olay yerinde hayatını kaybettiğin belirlendi. Jandarma, suç aleti pompalı tüfek ile birlikte S.Y.’yi olay yerinde gözaltına aldı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



3 kardeşin cansız bedeni, savcılık ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Husumetin, arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşandığı belirtildi.