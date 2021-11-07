Samanyolu Haber /Dünya / Komünist Partili Bakan, Nusret'te altın kaplamalı biftek yedi /07 Kasım 2021 12:26

Komünist Partili Bakan, Nusret'te altın kaplamalı biftek yedi

Vietnam Komünist Partisi yetkilisinin Nusret'te altın kaplamalı, pahalı bifteği yedik görüntüler ülkesinde büyük tepki topladı.

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Güney Asya ülkesi Vietnam'ın Kamu Güvenliği Bakanı To Lam, beraberinde kalabalık bir grupla birlikte Londra Knightsbridge'de eylül ayında açılan Nusret restoranına geldi.

Nusret Gökçe, Vietnamlı bakana kendi elleriyle 1450 Sterlin değerindeki altın kaplama bifteği yedirdi, üstüne 'imzası' haline gelen tuz serpmeyi de yaptı.

Nusret'in bakana yaptığı şov sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılır paylaşılmaz hızlıca silindi ancak video hızlı bir şekilde yayıldı.

Yüzlerce Vietnamlı, altın kaplama biftek yiyen bakana tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, "Benim param nereye gitti?", "Maaşı bu yemeğe yetmez, parayı nereden buldu" ve "Milyonlarca insan koronavirüsten kıvranırken, sözün bittiği yer" gibi yorumlar yaptı.


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