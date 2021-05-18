Korona virüsü salgınında toplam can kaybı 45 bini aştı

Korona virüsü salgınına ilişkin günlük resmi veriler açıklandı. Buna göre, son 24 saatte 11 bin 937 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi vefat etti, ağır hasta sayısı 2 bin 232 oldu.







Toplam vaka sayısı 5 milyon 139 bin 485'e, can kaybı 45 bin 186'ya ulaştı. 10 bin 125 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen kişi sayısı 4 milyon 971 bin 245'e yükseldi.





Yeni vaka sayısı dün 10 bin 512, vefat eden kişi sayısı 223 olarak açıklanmıştı. Toplam vaka sayısı 5 milyon 117 bin 374'e, can kaybı 44 bin 760'a, iyileşen kişi sayısı ise 4 milyon 947 bin 256'a yükselmişti.