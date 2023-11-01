Kral Charles, Kenya'ya 'pardon' dedi

İngiltere Kralı 3. Charles, Kenyalıların İngiliz sömürge yönetimine karşı verdikleri bağımsızlık mücadelesi sırasında maruz kaldıkları şiddet eylemlerinden dolayı "büyük üzüntü ve derin pişmanlık" duyduğunu söyledi.



Ancak Charles, dört günlük resmi ziyaretinin ilk gününde yaptığı konuşmada, sömürge döneminden hayatta kalan Kenyalıların insan hakları gruplarının talep ettiği üzere, "Büyük Britanya'nın eski kolonisindeki iğrenç ve haksız şiddet eylemleri"nden ötürü açıkça özür dilemedi.



Charles, Kenya Devlet Başkanı William Ruto tarafından verilen devlet ziyafeti sırasında yaptığı konuşmada, "Geçmişte yapılan yanlışlar üzüntü ve pişmanlık sebebidir. Bağımsızlık ve egemenlik için acı verici bir mücadele veren Kenyalılara karşı işlenen iğrenç ve haksız şiddet eylemleri vardı ve bunun hiçbir mazereti olamaz..." ifadelerini kullandı.



Kenya'da bir kesim, Kral Charles'ın doğrudan özür dilemesini ve işkence, cinayetler ve çoğu İngilizlerin elinde bulunan toprakların kamulaştırılması da dahil olmak üzere sömürge dönemi ihlalleri için tazminat ödemesini talep ediyor.



Kenya İnsan Hakları Komisyonu'nun (KHRC) tahminlerine göre, 1952-1960 yılları arasında Kenya'nın merkezinde yaşanan Mau Mau isyanı sırasında yaklaşık 90 bin Kenyalı öldürüldü ya da sakat kaldı ve bu sırada 160 bin kişi gözaltına alındı.



İngiltere daha önce bu ihlallerden duyduğu üzüntüyü dile getirmiş ve 2013 yılında sadece 20 milyon pound (24 milyon dolar) tazminat ödemeyi kabul etmişti.



Ruto da konuşmasında, "cesareti ve ortak deneyimlerin karanlık alanlarında kalan rahatsız edici gerçeklere ışık tutmaya hazır olması" dolayısıyla Charles'a övgüde bulundu.



Ayrıca Ruto, "Afrikalıların egemenliklerine ve kendi kendilerini yönetme mücadelelerine karşı sömürgecilerin tepkisi, acımasız ve korkunçtu." ifadesini kullandı.



Ancak Kenya lideri, "Sömürge yönetimi tarafından Afrikalılara yaşatılan ölüm, yaralanma ve acıların telafisi için çaba sarf edilmiş olsa da, tam tazminata ulaşmak için yapılması gereken daha çok şey var." sözleriyle Kral Charles'tan tam özür beklediklerini ima etti.



Ziyaret öncesinde Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Charles'ın ziyaretinde "Birleşik Krallık ve Kenya'nın ortak tarihinin acı verici yönlerini" kabul edeceği bildirilmişti.



Birçok kişiye göre, 1963 yılında bağımsızlığını kazanan Kenya'da, İngiliz sömürgeciliğinin etkileri hala devam ediyor.