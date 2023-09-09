Samanyolu Haber /Politika / 'Kur’an bizim anayasamızdır' diyen AKP'li başkan, rakıyla poz verdi /09 Eylül 2023 12:51

'Kur’an bizim anayasamızdır' diyen AKP'li başkan, rakıyla poz verdi

AKP Antalya Teşkilat Başkanı Cüneyt Doğan'ın rakı içerken verdiği poz sosyal medyada gündem oldu. Doğan'ın daha önce yaptığı bir paylaşımda "Kur'an bizim anayasamız" dediği ortaya çıktı.

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Yerel seçimlere aylar kala partiler çalışmalarına devam ediyor. AKP Genel Merkezinde esas hedef CHP’nin elindeki büyükşehir belediyelerini almakken sosyal medyaya düşen bir görüntü olay oldu.

OdaTV'de yer alan habere göre; AKP Antalya Teşkilat Başkanı Cüneyt Doğan rakı içerken poz verdi. Antalya AKP teşkilatının tanınan isimlerinden olan Doğan’ın Antalya Barınak Balıkevi’nde çektirdiği fotoğrafı ise “AKP’de rakı açılımı” olarak yorumlandı.


SOSYAL MEDYADA DİN, İMAN MESAJLARI

Ayrıca, Doğan'ın sosyal medya profilini din, iman sözleriyle süslediği de ortaya çıktı. Doğan'ın Twitter hesabında sabitlenenlerde "Kur'an bizim anayasamızdır" sözleri yer alıyor.

Paylaşım şu şekilde:

Kur'an bizim anayasamızdır. Resul bizim liderimizdir. Cihad bizim yolumuzdur. Allah yolunda ŞEHİT OLMAK en büyük arzumuzdur. Kitabı "KUR'AN" Olana Hedefi "TURAN" Olana Kalbinde "VATAN" Olana Yüce ALLAH" Dert Vermesin.!


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