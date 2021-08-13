Samanyolu Haber /Gündem / Kuzey Kore’deki Olimpiyat Oyunları gerçeği ortaya çıktı! /13 Ağustos 2021 15:43

Kuzey Kore’deki Olimpiyat Oyunları gerçeği ortaya çıktı!

Kuzey Kore, Japonya’nın başkenti Tokyo’da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen olimpiyat oyunlarını son bulmasının ardından yayınladı.

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Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilmesi gereken ancak korona virüs salgını nedeniyle iptal edilen olimpiyat oyunları, bu yıl 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapıldı. Kuzey Kore Devlet Televizyonu’nun, korona virüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan olimpiyat oyunlarını ilk kez yayınladığı ortaya çıktı.

Kuzey Kore, kapanış seremonisinden iki gün sonra 21 Temmuz'da Birleşik Krallık-Şili Kadın Milli Futbol Takımı arasında oynanan maçın 70 dakikasını izleyiciyle buluşturdu. Maçın gösterimi sırasında anlatımın yapılmadığı ve düşük kalitede yayınlandığı ifade ediliyor. Kuzey Kore'nin maç görüntülerini nasıl aldığı ise bilinmiyor.

Güney Kore medyasına göre de Kuzey Kore, olimpiyat oyunlarının açılış seremonisini de birkaç gün sonra yayınlamıştı.

Kuzey Kore, sporcularını korona virüs salgınından korumak amacıyla Japonya'daki olimpiyat oyunlarına göndermemişti. Pyongyang yönetimi ülkede korona virüs vakası görülmediğini iddia ederken, uzmanlar bunun pek mümkün olmadığını savunuyor.

Kuzey Kore, Güney Kore'de gerçekleştirilen Kış Olimpiyatları’na 22 sporcu göndermişti.
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