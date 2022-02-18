Samanyolu Haber /Dünya / "Lübnan'dan gelen bir İHA hava sahamızı ihlal etti" /18 Şubat 2022 22:39

"Lübnan'dan gelen bir İHA hava sahamızı ihlal etti"

İsrail ordusu, Lübnan'dan gelen bir insansız hava aracının ülke hava sahasına girdiğini ve kuzey bölgelerinde sirenlerin aktif edildiğini duyurdu.



Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre İsrail ordusu, Lübnan'dan gelen bir insansız hava aracının ülke hava sahasına girdiğini ve kuzey bölgelerinde sirenlerin aktif edildiğini duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'dan gelen bir insansız hava aracının (İHA) ülke hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı.

IDF'den yapılan açıklamada, Demir Kubbe hava savunma sistemlerinin protokole uygun olarak aktif edildiği ve savaş uçaklarının bölgede devriye gezdiğini belirtti.

Bununla birlikte ülkenin kuzeyindeki sınır bölgesinde, hava saldırısı sirenlerinin aktfi edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, sivillere özel bir talimatlandırma yapılmadığı kaydedildi.


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