Samanyolu Haber /Dünya / Bu da Rusya'nın Elon Mask'ı /18 Şubat 2022 22:32

Bu da Rusya'nın Elon Mask'ı

Rusya’nın ‘Elon Musk’ı olarak tanıtılan, Destinus şirketinin sahibi Rus iş insanı Mihail Korkoriç, hidrojen enerjisiyle çalışan, karbon salınımı yapmayan, 15 Mach (18 bin km/s) hipersonik hızla hareket edebilen kıtalararası bir kargo İHA’sı geliştireceklerini duyurdu.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya’nın ‘Elon Musk’ı olarak tanıtılan, Destinus şirketinin sahibi Rus iş insanı Mihail Korkoriç, hidrojen enerjisiyle çalışan, karbon salınımı yapmayan, 15 Mach (18 bin km/s) hipersonik hızla hareket edebilen kıtalararası bir kargo İHA’sı geliştireceklerini duyurdu.

Ekibinin Rusya’nın ‘Elon Musk’ı olarak tanıttığı Korkoriç, Destinus’un yeni bir uçak üzerinde çalıştığı açıklamasını yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bir uzay uçağının teknolojik avantajları ile bir planörün basit özellikleri bir araya getirilerek, olağanüstü bağlantılı hale gelen dünyanın ihtiyaçlarını karşılayacak bir uçak meydana getirilecek. Sıvı hidrojen yakıtı kullanılarak Avrupa ile Avrustralya arasında birkaç saat içinde kargo taşınabilecek.

Karbon salınımı yapmayacak uçağın 50 kilometreden fazla irtifada 13-15 Mach’a (18 bin km/h) çıkabileceği belirtiliyor.

Hipersonik hızla hareket edebilecek uçak, tamamen otonom olup sıradan pistlerden kalkış yapabilececek, hipersonik hıza çıkmadan evvel kıyıya doğru yavaşça uçabilecek. DroneTalks’a konuşan Korkoriç, uçağın birinci aşama air-turbo roket motoru kullanılması sayesinde bu şekilde uçabileceğini söyledi.


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