Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme

Silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı.







Gözaltına sayısı 11'e yükselirken operasyon anı polis kamerasına yansıdı.



Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy’deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Polis, şüphelileri belirledi. İlk olarak 2 kişi gözaltına alındı.





Soruşturmanın devamında 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda “Kasten Öldürme” eylemini gerçekleştirdiği belirlenen Kadir Yasak ve Ali Yasak’ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı.