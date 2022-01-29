Samanyolu Haber /Gündem / Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme /29 Ocak 2022 13:11

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme

Geçtiğimiz gün mafyatik bir infazla öldürülen, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın yeğeni avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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Silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı.

Gözaltına sayısı 11'e yükselirken operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy’deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Polis, şüphelileri belirledi. İlk olarak 2 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın devamında 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda “Kasten Öldürme” eylemini gerçekleştirdiği belirlenen Kadir Yasak ve Ali Yasak’ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı.
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