Samanyolu Haber /Gündem / Manisa'da sapık alarmı: 14 kişi şikayet etti, polis alarma geçti /05 Ocak 2024 00:27

Manisa'da sapık alarmı: 14 kişi şikayet etti, polis alarma geçti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde caddeye çıkan sapık, aralarında çocukların da olduğu 14 kişiyi taciz etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan 32 yaşındaki kişi tutuklandı.

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Manisa'da sapık alarmı yaşandı. Sokakta gezen bir şahıs aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişiyi elle taciz etti.

ŞİKAYET GELDİ, POLİS HAREKETE GEÇTİ

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişinin, yolda elle sarkıntılığa uğradıklarını belirterek şikayette bulunmaları üzerine çalışma başlattı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler, şüphelinin 32 yaşındaki Y.Y. olduğunu ve Hafsa Sultan Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirledi. Y.Y, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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