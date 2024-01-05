Manisa'da sapık alarmı: 14 kişi şikayet etti, polis alarma geçti

Manisa'da sapık alarmı yaşandı. Sokakta gezen bir şahıs aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişiyi elle taciz etti.



ŞİKAYET GELDİ, POLİS HAREKETE GEÇTİ



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişinin, yolda elle sarkıntılığa uğradıklarını belirterek şikayette bulunmaları üzerine çalışma başlattı.



OPERASYON DÜZENLENDİ



Ekipler, şüphelinin 32 yaşındaki Y.Y. olduğunu ve Hafsa Sultan Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirledi. Y.Y, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



TUTUKLANDI



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.