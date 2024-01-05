İsrail'den 90 gün sonra flaş karar!

İsrail Kanal 12 Televizyonunun haberinde, İsrail ordusunun, üzerinden 90 gün geçtikten sonra, 7 Ekim'de yaşanan olayların sebeplerini araştırmaya karar verdiği ifade edildi.



Haberde, oluşturan komisyonların üyeleri arasında, eski Genelkurmay Başkanı Şaul Mofaz, eski İsrail Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Aharon Zeevi Farkash ve Ordunun Güney Komutanlığı eski komutanı Sami Turgeman'ın olduğu kaydedildi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinli direniş güçlerinin, 7 Ekim'de sınırdaki İsrail yerleşim birimlerine düzenlediği saldırı hakkında önceden istihbarat alınamaması nedeniyle İsrail içinde büyük eleştirilere maruz kalmıştı.



7 EKİM SONRASINDA NELER YAŞANMIŞTI?



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi.



İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 730'u çocuk, 6 bin 830'u kadın olmak üzere 22 bin 438 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 175’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 509 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.



Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.



İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 325 Filistinli hayatını kaybetti.



İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil ve 147 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.