Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş'tan dikkat çeken ziyaretler: Önce Akşener'e ardından Kılıçdaroğlu'a gitti /11 Nisan 2022 15:20

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken ziyaretler: Önce Akşener'e ardından Kılıçdaroğlu'a gitti

İsmi Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

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Mansur Yavaş, bugün Millet İttifakı’nın iki büyük partisi CHP ve İYİ Parti’nin genel başkanlarını ziyaret etti. Yavaş'ın isminin son günlerde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için anılması, ziyaretleri bir anda daha da dikkat çekici yaptı. 

Yavaş, ilk önce Meral Akşener ve ardından da Kemal Kılıçdaroğlu ile partilerinin genel merkezinde görüştü. Yavaş, görüşmelerin ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Genel Başkanlarımız Sn. Meral Akşener ve Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek, 3 yıllık görev süremizde yaptıklarımızı ve hayata geçireceğimiz çalışmaları kamuoyuyla paylaşacağımız, mayıs ayında gerçekleşecek faaliyet raporu tanıtımına kendilerini davet ettik.”


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