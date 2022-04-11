Mansur Yavaş'tan dikkat çeken ziyaretler: Önce Akşener'e ardından Kılıçdaroğlu'a gitti

Mansur Yavaş, bugün Millet İttifakı’nın iki büyük partisi CHP ve İYİ Parti’nin genel başkanlarını ziyaret etti. Yavaş'ın isminin son günlerde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için anılması, ziyaretleri bir anda daha da dikkat çekici yaptı.







Yavaş, ilk önce Meral Akşener ve ardından da Kemal Kılıçdaroğlu ile partilerinin genel merkezinde görüştü. Yavaş, görüşmelerin ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:







“Genel Başkanlarımız Sn. Meral Akşener ve Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek, 3 yıllık görev süremizde yaptıklarımızı ve hayata geçireceğimiz çalışmaları kamuoyuyla paylaşacağımız, mayıs ayında gerçekleşecek faaliyet raporu tanıtımına kendilerini davet ettik.”







