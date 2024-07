Meclis'te işe alınan kızıyla ilgili soru Destici'yi gerdi: 'İş ihtiyacı olan herkese yardımcı olurum'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te işe başlayan kızıyla ilgili tartışmalar sebebiyle gündemdeki yerini koruyor.







Destici, TV100'de yayınlanan programda Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Programda Destici'nin kızının TBMM'de nasıl göreve başladığı konuşulurken Kübra Par'ın sorduğu soru üzerine ortam gerildi.Destici ilk olarak "Kendi personel ihtiyaçlarını, kendi usullerine göre... Meclis'in çünkü özel bir kanunu var. Dolayısıyla bu kanuna göre yapıyorlar. Detayına girmeden bu kanuna, yönetmeliğe göre işe girdiğini ifade edeyim. Kaç TL maaş aldığını dün paylaştım. Bordrosuyla birlikte" diye konuştu.Bunun üzerine Kübra Par, "100 bin TL değil, 37 bin 500 TL maaş alıyor dediniz" dedi. Destici de "Kesintilerden sonra eline geçenin bu olduğunu ifade ettim. Dün bordrosunu gösterdim" dedi.Kübra Par, Destici'ye yönelttiği soruda şu ifadeleri kullandı:"Mustafa Bey, siz yılların siyasetçisisiniz. Bir partinin genel başkanısınız. Eğer sizin gibi 600 milletvekili çocuklarını Meclis'te çalışsın, milli iradenin yeridir, burada tecrübe kazansın diye işe sokacak olursa bu vatanın evlatları nasıl iş bulacak? 1. sorum bu. Eğer sizin kızınız babası bir genel başkan ve bir milletvekiliyken, çok hak ediyor olabilir, Türkiye'nin en iyi üniversitelerini birincilikle de bitirmiş olabilir, ama eğer bir siyasetçi kızını, bir milletvekili kızını, eğer Meclis'te işe sokuyorsa biz bu ülkedeki 3 milyon işsiz gence kendi liyakatleriyle iş bulacaklarına nasıl ikna edebiliriz? Sorum bu."Destici ise verdiği yanıtta şunları söyledi:"Söyleyeyim. Bir kere siz de tanıyorsunuz, herkes beni tanır ki ben zorda kalmış, yolda kalmış, iş ihtiyacı olan herkesin elini tutan ve herkese yardımcı olmaya çalışan bir siyasetçiyim. Şunu söylüyorsanız; siyasetçilerin kız çocukları evlerinde otursun... Hiçbir yerde çalışmasınlar. Bunu da değerlendirelim."Destici'nin sözlerine Par "Yoo, asla. Ne ilgisi var? O zaman her milletvekili kızını Meclis'te işe soksun. Her belediye başkanı çocuklarını çalıştığı belediyede işe soksun. 'Ne güzel onların da çalışmaya hakkı var' deyip geçelim" diyerek cevap verdi.Bunun üzerine Destici "Kübra Hanım, siz bir kere beni konuşturmuyorsunuz. İkincisi dinlemiyorsunuz. Üçüncüsü de ilk defa sizi böyle görüyorum. Kasıtlı bir yayın yapıyorsunuz. Benim aslında bu yayına gelirken tereddütlerim vardı. Arkadaşlara da bunu ifade ettim. Ama yayından kaçacak halim yok. Çünkü benim alnım ak, başım dik. Ben şu anda şahsım ve ailem, dün de söyledim, ben herkese hak ettiği cevabı veririm. Cevabını veremeyeceğim hiçbir sorunun muhatabı olmadım. Çünkü bugüne kadar hiçbir yanlışın içinde bulunmadım. Siz de takip ediyorsunuz. Hep doğruları söyledim. Hep yoksuluğun, fakirin, asgari ücretlinin, her kesimin, ihtiyacı olan, talebi olan her kesimin yanında durdum. Şimdi bir kere daha söylüyorum. Siz de dinleyin, herkes dinlesin. 5 binden fazla personel var. O personeller hangi usul, yasa, yönetmelikle girmişse benim evladım da öyle girmiştir. Bir ayrıcalıkla girmemiştir" diye konuştu.