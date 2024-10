Meclis'ten skandal karar: At, eşek ve domuz eti için yüzde 100 gümrük indirimi!

Mide bulandıran skandallar zincirine son halka Başkent'ten geldi. Halkın oylarıyla seçilen 600 milletvekili barından TBMM'de kabul edilen kanun teklifi infial yarattı.







Türkiye Cumhuriyeti ve Sudan Cumhuriyeti Arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması kapsamında Cumhurbaşkanına doğrudan yetki verilmesine ilişkin kanun teklifi Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Anlaşmaya göre Türkiye, Sudan'dan yapılacak 500 ton at, eşek veya 500 ton domuz eti ithalatında vergi almayacak.





Anlaşmanın kabul edilmesi; at, eşek ve katır etinin kesin olarak ithal edileceği anlamına gelmese de Türkiye'nin mevcut ahlaki, sosyal ve ekonomik durumu, denetimlerdeki yetersizlik, gıda teröristlerinin ekmeğine yağ sürecek.





"Türkiye'de tarımsal destekler yetersizken, çiftçilerimiz üretim yapmakta zorlanıp maliyetler altında ezilirken, yerel yönetimler çiftçimizi desteklemek için canla başla çalışırken tarımsal üretimimizi derinden etkileyecek bu anlaşmayı hayret ve şaşkınlıkla karşılıyorum. At, eşek ve domuz eti ithalatına kadar ulaşan, sayfalarca süren gümrük indirimleri ile Sudan çiftçisi ve üreticisi kazanırken ne yazık ki bizim çiftçilerimiz ve üreticimiz kaybediyor. TBMM'nin bu teklifi reddetmesini, kendi çiftçimizi ve üreticimizi destekleyecek uygulamaların hayata geçmesini diliyoruz."





İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez de yaşanan skandalla ilgili olarak şunları söyledi: Turhan Çömez: Sudan’dan, daha 5 ay önce sıfır gümrükle domuz eti ithal etmek için anlaşma yaptılar. Şimdi meşhur bir köftecinin köftelerinde domuz eti çıktı diye niye şaşırıyoruz ki?





Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından 'domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı' şeklinde dolaşıma sokulan Türk Gıda Kodeksi Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları Tebliği yürürlükte değildir. Et ürünlerine ilişkin halen yürürlükte olan Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları Tebliği'nde domuza ilişkin bir tanım, ifade ve atıf bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.





Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından 81 ilde yapılan denetimlerde, işletmelerden alınan numunelerde şoke eden maddelere rastlandı. Bir haftadır çarşaf çarşaf yayınlanan listelerde gıda teröristleri deşifre edildi.Ürünlerinde domuz eti çıkan ancak mahkeme kararıyla isminin açıklanmasını engelleyen ünlü köfte zinciri ile yüzlerce şubesi bulunan fast food markasının hamburgerlerinden dana eti yerine kanatlı eti çıkması gündemden düşmüyor.İstanbul Planlama Ajansı Başkan Buğra Gökçe de Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifini paylaşarak, tepki gösterdi:Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, "domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı" iddiasıyla yapılan dezenformasyon ve manipülasyonların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, et düzenlemesine ilişkin sosyal medyada gündeme gelen iddialara yanıt verildi.İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de konuyu bir soru önergesi ile meclis gündemine taşıdı. Öztürk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle Türkiye'nin bu ürünlere neden ihtiyacı olduğunu sordu.