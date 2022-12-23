Samanyolu Haber /Gündem / Mekke'de şiddetli yağışlar sele neden oldu /23 Aralık 2022 20:28

Mekke'de şiddetli yağışlar sele neden oldu

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Mescid-i Haram'da ise yüzlerce Müslüman şiddetli yağışa rağmen Kabe'yi tavaf etti.

Mekke'de şiddetli yağışlar sele neden oldu

Mekke'de çok sayıda araç sel sularına kapılarak zarar gördü. Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'da ise yüzlerce Müslüman şiddetli yağışa rağmen Kabe'yi tavaf etti.

Mescid-i Haram İşleri Genel Başkanlığından yapılan açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerin artırıldığı, su tahliyesi için 200'den fazla müfettiş ile 4 bin işçi istihdam edildiği ve 500'den fazla ekipman hazırlandığı belirtildi.

Mekke-Cidde otoyolu kapatıldı

Mekke-i Mükerreme Emirliğinden yapılan açıklamada ise yağışların Cidde'de El-Harameyn yolu başta olmak üzere birçok yol ve bazı tünelin kapanmasına neden olduğu, Mekke-Cidde otoyolunun da tedbiren kapatıldığı duyuruldu.
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