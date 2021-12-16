Samanyolu Haber /Gündem / Meriç’i geçen sığınmacılar adacıkta mahsur kaldı /16 Aralık 2021 19:10

Meriç’i geçen sığınmacılar adacıkta mahsur kaldı

Türkiye'deki baskıcı rejimden kaçmak için Meriç’ten geçen sığınmacı grubun Yunanistan'ın Soufli (Sofulu) ilçesi yakınlarında bir adada mahsur kaldığı öğrenildi. Konuyla ilgili sosyal medyada bir video yayınlamdı.

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Adada mahsur kalan vatandaşlardan biri, “Meriç’le Yunan tarafının ortasında bir adada mahsur kaldık. Sular yükselmiş 2 metre kadar. Ateşimiz yok. Soğuktan burada kötü durumdayız. Yardım istiyoruz.” ifadelerini kullanıyor.
 
Meriç'teki adacıkta mahsur kalanların soğuktan donma ve deport edilme riskleri yaşadığı duyuran Mehmet Ali Uludağ, durumu sosyal medya hesabından 'acil' diyerek duyurdu. Uludağ paylaşımında "Meriç'ten geçen bir grup Yunanistan Soufli yakınlarında bir adada mahsur durumdalar. Onların bulundukları yerden kurtarılması ve deport edilmemeleri için. Lütfen acil olarak ilgili kurumları bilgilendirelim" ifadelerini kullandı.


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