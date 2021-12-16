Samanyolu Haber /Gündem / 17/25'in anlatıldığı ÇARK belgeseli yayında /16 Aralık 2021 19:18

17/25'in anlatıldığı ÇARK belgeseli yayında

Yüz milyarlarca dolarla ifade edilen Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet skandalını anlatan ÇARK belgeleseli Bold'un Youtube hesabından yayınlanmaya başlandı.

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Bold Medya’nın hazırladığı belgeselde 8. yılında 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları farklı bir bakış açısıyla anlatılıyor.
 
Belgeselde; 

-Operasyonu başlatan İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdür yardımcısı, o dönemden bugüne bilinmeyen gerçekleri ilk kez anlattı.  

-Reza Zarrab’ın izini sürüp, onu yeni kimliği ile Miami’de bulan Gazeteci Adem Yavuz Arslan, çok konuşulacak bilgileri paylaştı.

-Adliye koridorlarında gerçeği ortaya çıkardığı için hayatı alt üst edilen Gazeteci Bülent Ceyhan, çalınan paraların kimler tarafından nasıl 
saklandığını açıkladı.

-Gazeteci Levent Kenez ise halkın cebine girecek paranın nasıl hükümet eli ile başka ülkelere aktarıldığını araştırdı, yolsuzluğun rotasını deşifre etti.

-Gazeteci Cevheri Güven’in dikkat çeken tespitleri ve dönemin Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş’ın yıllar sonra daha da anlam kazanan özel açıklamaları yer aldı. 




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