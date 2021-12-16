17/25'in anlatıldığı ÇARK belgeseli yayında

Bold Medya’nın hazırladığı belgeselde 8. yılında 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları farklı bir bakış açısıyla anlatılıyor.



Belgeselde;





-Operasyonu başlatan İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdür yardımcısı, o dönemden bugüne bilinmeyen gerçekleri ilk kez anlattı.







-Reza Zarrab’ın izini sürüp, onu yeni kimliği ile Miami’de bulan Gazeteci Adem Yavuz Arslan, çok konuşulacak bilgileri paylaştı.





-Adliye koridorlarında gerçeği ortaya çıkardığı için hayatı alt üst edilen Gazeteci Bülent Ceyhan, çalınan paraların kimler tarafından nasıl

saklandığını açıkladı.





-Gazeteci Levent Kenez ise halkın cebine girecek paranın nasıl hükümet eli ile başka ülkelere aktarıldığını araştırdı, yolsuzluğun rotasını deşifre etti.





-Gazeteci Cevheri Güven’in dikkat çeken tespitleri ve dönemin Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş’ın yıllar sonra daha da anlam kazanan özel açıklamaları yer aldı.















