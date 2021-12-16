Bahçeli asgari ücret zammı için ne dedi?

Bahçeli, açıklamasında özetle şu ifadeleri kullandı:





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4253 lira olarak açıklanan 2022 yılı asgari ücretiyle ilgili Twitter’dan değerlendirme yaptı.Zamdan memnun olduğunu dile getiren AKP’nin Cumhur İttifakı’ndaki ortağı Bahçeli, “Bu ücretin geldiği aşama yüreklere su serpmiştir. Bu ücretin geldiği aşama yüreklere su serpmiştir” dedi.“Asgari ücretten 2022 yılından itibaren gelir vergisiyle damga vergisinin alınmayacak olması da bir başka değerli ve sevindirici gelişmedir. Emeğiyle, alın teriyle, helal mücadelesiyle ekmeğinin peşinde olan kardeşlerimiz sahipsiz değildir, yalnız olmadıkları belgelenmiştir.Bütün işçilerimize yeni asgari ücretin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İşçi ve işveren temsilcilerini kutluyorum. Konuya hassasiyetle yaklaşan ve işçilerimizin yanında duran başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza teşekkür ediyorum.”