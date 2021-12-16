Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli asgari ücret zammı için ne dedi? /16 Aralık 2021 19:42

Bahçeli asgari ücret zammı için ne dedi?

Asgari ücretteki yeni fiyatın açıklanmasından sonra bir yorum da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.

SHABER3.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4253 lira olarak açıklanan 2022 yılı asgari ücretiyle ilgili Twitter’dan değerlendirme yaptı.

Zamdan memnun olduğunu dile getiren AKP’nin Cumhur İttifakı’ndaki ortağı Bahçeli, “Bu ücretin geldiği aşama yüreklere su serpmiştir. Bu ücretin geldiği aşama yüreklere su serpmiştir” dedi.

Bahçeli, açıklamasında özetle şu ifadeleri kullandı:

“Asgari ücretten 2022 yılından itibaren gelir vergisiyle damga vergisinin alınmayacak olması da bir başka değerli ve sevindirici gelişmedir. Emeğiyle, alın teriyle, helal mücadelesiyle ekmeğinin peşinde olan kardeşlerimiz sahipsiz değildir, yalnız olmadıkları belgelenmiştir.

Bütün işçilerimize yeni asgari ücretin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İşçi ve işveren temsilcilerini kutluyorum. Konuya hassasiyetle yaklaşan ve işçilerimizin yanında duran başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza teşekkür ediyorum.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bahçeli asgari ücret zammı için ne dedi? Sonraki Haber >>

Kalkan balığı yiyen kaç kişi var aranızda?

Kalkan balığı yiyen kaç kişi var aranızda?

AKP'den bir 'çakma petrol müjde'si daha

AKP'den bir 'çakma petrol müjde'si daha

Eski bakanın akıldışı 'dolar' önerisi sosyal medyayı salladı

Eski bakanın akıldışı 'dolar' önerisi sosyal medyayı salladı

Sokak röportajları level atlıyor fark ettiniz mi?

Sokak röportajları level atlıyor fark ettiniz mi?

‘Bir Kahve Bin Hatır’

‘Bir Kahve Bin Hatır’

Antalya açıklarında dev hortum!

Antalya açıklarında dev hortum!

Kahvedeki dayıdan şaşırtan dolar yorumu : Dünyanın her yerinde 14 lira

Kahvedeki dayıdan şaşırtan dolar yorumu : Dünyanın her yerinde 14 lira

AKP'li vekilden itiraf: Sıkıntı var ama bu bizimle ilgili değil

AKP'li vekilden itiraf: Sıkıntı var ama bu bizimle ilgili değil

İki siyasetçinin tartışması ringde son buldu

İki siyasetçinin tartışması ringde son buldu

Ayhan Sicimoğlu kabus gecesini paylaşt

Ayhan Sicimoğlu kabus gecesini paylaşt
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:32:29