Benzine yeni zam yapıldı: İşte son fiyatlar

POMPA FİYATINA YANSIYACAK





EPGİS tarafından yapılan açıklamada, ''17 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 56 kuruş pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur'' denildi.





Böylece benzinin litre fiyatı ortalama olarak Ankara’da 10,41’den 10,97’ye, İstanbul’da 10,36 TL’den 10,92 TL’ye, İzmir’de 10,43 TL’den 10,99 TL’ye yükselecek.

Türkiye'de enflasyon endişeleri artarken TCMB yine faiz indirimlerine devam etti. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), Aralık ayı politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 14'e düşürdü.Karar öncesinde dolar/TL 15,28, euro/TL 17,27, sterlin/TL 20,23 ile rekor kırmıştı. Karar sonrası dolarda 15,65, euroda 17,66 seviyesi görüldü.Artan dolar kuruyla birlikte benzinin litre fiyatına 56 kuruş zam yapıldı.