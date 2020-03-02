Merkel'den Türkiye ile ilgili 'güvenli bölge' açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "(İdlib’de) Ateşkese ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var" dedi.





Merkel, ayrıca "Türkiye'nin sınırlarını açarak mültecilerin sırtından Avrupa Birliği'ne baskı uygulaması kabul edilemez" diye konuştu.





Merkel, Yunanistan sınırından Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacılar konusunda, "Türkiye'nin İdlib konusunda çok büyük bir sorunla karşı karşıya kaldığını anlıyorum. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti memnuniyetsizliğini mültecilerin sırtından değil, AB'ye diyalog yoluyla ifade etmeli. Benim için takip edilecek yol bu değil" ifadelerini kullandı.





AA'nın aktardığına göre Merkel, "İdlib’de ateşkese ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.





Merkel, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin mülteci anlaşmaları hakkında görüşmelere devam etmesi gerektiğini ve Almanya'nın Türkiye'yi ikili olarak desteklemeye açık olduğunu da sözlerine ekledi.