Samanyolu Haber /Dünya / Merkel'den Türkiye ile ilgili 'güvenli bölge' açıklaması /02 Mart 2020 23:49

Merkel'den Türkiye ile ilgili 'güvenli bölge' açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "(İdlib’de) Ateşkese ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var" dedi.

SHABER3.COM

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "(İdlib’de) Ateşkese ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var" dedi.

Merkel, ayrıca "Türkiye'nin sınırlarını açarak mültecilerin sırtından Avrupa Birliği'ne baskı uygulaması kabul edilemez" diye konuştu.

Merkel, Yunanistan sınırından Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacılar konusunda, "Türkiye'nin İdlib konusunda çok büyük bir sorunla karşı karşıya kaldığını anlıyorum. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti memnuniyetsizliğini mültecilerin sırtından değil, AB'ye diyalog yoluyla ifade etmeli. Benim için takip edilecek yol bu değil" ifadelerini kullandı.

AA'nın aktardığına göre Merkel, "İdlib’de ateşkese ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var" şeklinde konuştu. 

Merkel, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin mülteci anlaşmaları hakkında görüşmelere devam etmesi gerektiğini ve Almanya'nın Türkiye'yi ikili olarak desteklemeye açık olduğunu da sözlerine ekledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkel'den Türkiye ile ilgili 'güvenli bölge' açıklaması Sonraki Haber >>

Yunan tarafından ateş açıldı: Bir Suriyeli göçmen vurularak öldürüldü

Yunan tarafından ateş açıldı: Bir Suriyeli göçmen vurularak öldürüldü

Kılıçdaroğlu'nun eli havada kaldı

Kılıçdaroğlu'nun eli havada kaldı

Gençler ile Hasbihal

Gençler ile Hasbihal

AKP anketçisinden Rus kadınlara ağır hakaret

AKP anketçisinden Rus kadınlara ağır hakaret

Midilli'de aşırı sağcılar kampı ateşe verdi!

Midilli'de aşırı sağcılar kampı ateşe verdi!

Tehlikeli kutuplaşma!

Tehlikeli kutuplaşma!

Haluk Levent: Bebeklerin ırkı olmaz!

Haluk Levent: Bebeklerin ırkı olmaz!

Bir şeyler yapın, yeter!

Bir şeyler yapın, yeter!

İşte o görüntüler...

İşte o görüntüler...

İnsan Kaçakçısı: ‘Avrupa’nın yarısını ben gönderdim’

İnsan Kaçakçısı: ‘Avrupa’nın yarısını ben gönderdim’
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:55:39