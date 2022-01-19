Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası Birleşik Arap Emirlikleri ile swap anlaşması imzalandı /19 Ocak 2022 10:52

Merkez Bankası Birleşik Arap Emirlikleri ile swap anlaşması imzalandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında 64 milyar Türk lirası değerinde swap anlaşması imzalandı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası arasında swap anlaşması imzalandı.

TBM'den yapılan açıklamada, anlaşmanın nominal büyüklüğünün karşılıklı olarak 18 milyar dirhem ve 64 milyar Türk lirası olduğu bildirildi.

Açıklamada, anlaşmanın üç yıl süreyle geçerli olacağı ve karşılıklı mutabakatla uzatılabileceği belirtildi.

TCMB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İki ülke arasında karşılıklı ticaretin geliştirilmesi yoluyla finansal iş birliğinin daha da güçlendirilmesi amacını taşıyan anlaşma üç yıl süreyle geçerli olacak ve karşılıklı mutabakatla uzatılabilecektir.

Anlaşma, BAEMB Başkanı Sayın Khaled Mohamed Balama ile TCMB Başkanı Sayın Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu tarafından imzalanmıştır. Anlaşmanın imzalanmasından sonra yaptığı açıklamada Başkan Khaled Mohamed Balama, 'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile imzalanan bu anlaşma her iki ülkenin finansal konularda, özellikle de iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar alanında ikili iş birliğini artırma iradesinin bir göstergesidir' demiştir.

Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ise: 'Bu anlaşma, iki ülke merkez bankasının, ülkeleri arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesi için yerel para birimleri üzerinden karşılıklı ticaretin derinleştirilmesine yönelik kararlılığını göstermektedir' şeklinde bir açıklama yapmıştır."
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