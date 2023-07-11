Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası rezervlerinde son durum ne; Bakan Şimşek açıkladı /11 Temmuz 2023 13:46

Merkez Bankası rezervlerinde son durum ne; Bakan Şimşek açıkladı

Sosyal medyadan Merkez Bankası'nın rezervlerinin arttığını duyuran Bakan Şimşek, bunu "cesaret verici" olarak nitelendirdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinin arttığını söyledi.

Gazete Duvar'ın haberine göre yürütülen ekonomi programının bir hedefinin de 'piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamak' olduğuna işaret eden Şimşek, 26 Mayıs’ta 98,5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervlerinin, 30 Haziran'da 108,6 milyar dolar seviyesine çıktığını belirtti.

Şimşek şunları kaydetti:

"Aynı dönemde net rezervler ise 14,2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir. Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. İyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz.
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