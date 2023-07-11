Samanyolu Haber /Gündem / Özkan Uğur'a duygusal veda /11 Temmuz 2023 13:34

Özkan Uğur'a duygusal veda

MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

SHABER3.COM

Uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığının ardından 69 yaşında vefat eden sanatçı Özkan Uğur için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanan ve Üsküdar’da özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Özkan Uğur 8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında hayatını kaybetti.

Özkan Uğur için ilk tören bugün Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.


Taksim AKM'de düzenlenen veda törenine Uğur'un ailesi, meslektaşları ve hayranları katıldı.

ALANSON VE GÜNER'İN SÖZLERİ HERKESİ AĞLATTI
Törende söz alan MFÖ üyelerinden Fuat Güner, "Özkan bu salonda bulunan herkes için hatta ülkemizdeki herkes için çok önemli bir kayıp. Kimileri Özkan'ı MFÖ'nün Ö'sü, kimileri çok yetenekli bir sahne sanatçısı, kimileri çok başarılı bir müzisyen, kimileri ise neşeli, iyi kalpli, eğlenceli bir arkadaş, bir ağabey olarak görür. Ama bizim için, benim için Özkan 52 yıllık dostum, iş ortağımız, manevi kardeşimiz. Hiçbir söz ve hatta hiçbir gözyaşı onun acısını içimizden attıramaz. Özkan'ım yeniden buluşmak için hoşça kal..." şeklinde konuştu.


"SENİ GÖREBİLECEĞİMİZ TEK YER RÜYALAR ARTIK..."

Mazhar Alanson ise "Özkan'cığım şu anda burada olduğunu, bizi seyrettiğini hissediyorum. Özkan'ın yeteneği konusunda uğraştığı sanat dallarındaki başarısı tartışılmaz. Bunu herkes biliyor. Biz yakınları zaten biliyoruz. Özkan'cığım, herhalde yetenekli olduğunu sen de için için biliyordun, hissediyordun ama bu kadar sevileceğini herhalde sen de bilmiyordun. Gitmeden önce bir şey söylemek istiyorum Özkan'a, 'Ele güne karşı yapayalnız, böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin Özkan'ım, böyle bırakılmaz ki.' 'Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık, deli diyorlar bize, ah bu ayrılık Özkan'ım..." ifadelerini kullandı. 



Özkan Uğur’un cenazesi, bugün öğle vaktinde Taksim Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

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