Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez'in rezervleri bir ayda %6.3 düştü /28 Mayıs 2020 12:44

Merkez'in rezervleri bir ayda %6.3 düştü

Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları nisanda bir önceki aya göre yüzde 6,3 azalarak 86,3 milyar dolara indi. Döviz varlıkları ise yüzde 15,5 azalışla 50,1 milyar dolar oldu.

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TCMB tarafından, Nisan 2020 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, nisanda bir önceki aya göre yüzde 6,3 azalarak 86,3 milyar dolara geriledi. 

Buna göre, resmi rezerv varlıkları nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 6,3 azalışla 86,3 milyar dolar oldu. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 15,5 azalışla 50,1 milyar dolara gerilerken, altın cinsinden rezerv varlıklar yüzde 10,8 artışla 34,8 milyar dolara yükseldi.

Vadesine bir yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,6 azalarak 22,3 milyar dolara düştü.

Bu tutarın 17,3 milyar doları anapara, 5 milyar doları faizden oluştu.

Bu dönemde, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 37,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, söz konusu tutarın 17,2 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, bir yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu.

Söz konusu yükümlülükler nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,4 azalarak 30,2 milyar dolar oldu.
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