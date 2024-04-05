Samanyolu Haber /Gündem / Mersin'de vahşet! Herkes bu olayı konuşuyor /05 Nisan 2024 13:36

Mersin'de vahşet! Herkes bu olayı konuşuyor

Mersin’in Erdemli ilçesinde anne ve çocuğu evde, baba ise araçta olmak üzere 3 kişi yanarak ölmüş halde bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye yaklaşık 45 kilometre uzaktaki İlemin Mahallesi’nde sabaha karşı bir evden dumanlar çıktığını görenler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, evdeki yangına müdahale ederek söndürürken, jandarma ekiplerince evde yapılan incelemede Nurgül Kaya (35) ile oğlu Emrullah Kaya’nın (10) yanmış halde cesedi bulundu.

Araştırmalarına devam eden ekipler, evden yaklaşık 4 kilometre mesafede bir aracın daha yandığını belirledi. Araç içerisinde yapılan incelemede ise tamamen yanmış halde bir erkek cesedi bulundu. Araçta bulunan cesedin, baba Neşet Kaya’ya ait olduğu tahmin edilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Bu arada, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, cesetlerin otopsi için hastane morguna kaldırılacağı ifade edildi.

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