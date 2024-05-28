Samanyolu Haber /Gündem / Meteoroloji'den birçok şehre uyarı: Kuvvetli vuracak /28 Mayıs 2024 12:54

Meteoroloji'den birçok şehre uyarı: Kuvvetli vuracak

Meteoroloji tarafından yayınlanan 'sarı' kodlu uyarıyla özellikle yurdun kuzey, iç ve güney kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son tahminlere göre bugün yurdun birçok şehrinde kuvvetli yağış hakim olacak. Meteoroloji, yağışın etkisini artıracağı bazı kentler için 'sarı' kodlu uyarı yayınladı. Orta Karadeniz ve Akdeniz'de yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ORTA KARADENİZ İÇİN UYARI GELDİ

Yayınlanan uyarıya göre bugün öğle saatlerinden itibaren Çorum, Tokat ve Amasya çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Samsun çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı görülebilir.

AKDENİZ'İ VE EGE'NİN İÇ KESİMLERİNİ DE VURACAK

Muğla, Burdur ve Isparta çevreleri ile Denizli'nin doğusunda ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Uyarıya göre ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
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