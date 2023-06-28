Meteoroloji'den yağış uyarısı: Bayramın ikinci gününe dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bayramın ikinci gününde 8 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptı.



Yarın Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un kuzeyi ve Anadolu yakasında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.



Yağışların akşam saatlerine kadar etkili olması tahmin ediliyor.



TRAKYA'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK



Tekirdağ il geneli ile Edirne’nin güneyinde de sabah saatlerinden itibaren öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

