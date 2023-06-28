Samanyolu Haber /Gündem / Meteoroloji'den yağış uyarısı: Bayramın ikinci gününe dikkat! /28 Haziran 2023 19:07

Meteoroloji'den yağış uyarısı: Bayramın ikinci gününe dikkat!

Meteoroloji, bayramın ikinci gününde 8 il için sağanak uyarısı yaptı. Yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkili olması tahmin ediliyor.

SHABER3.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bayramın ikinci gününde 8 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Yarın Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un kuzeyi ve Anadolu yakasında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların akşam saatlerine kadar etkili olması tahmin ediliyor.

TRAKYA'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

Tekirdağ il geneli ile Edirne’nin güneyinde de sabah saatlerinden itibaren öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
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