Samanyolu Haber /Dünya / Ürdün, Suriye’nin İHA’sını düşürdü /28 Haziran 2023 18:59

Ürdün, Suriye’nin İHA’sını düşürdü

Ürdün ordusu, Suriye'den gelen yüklü bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

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Sözcü'de yer alan habere göre orduya ait resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre sınır muhafızları, güvenlik güçleri ve Uyuşturucuyla Mücadele İdaresiyle koordineli olarak Suriye topraklarından bir İHA’nın Ürdün’e kaçak yollarla girme girişimini tespit etti.

İHA’nın Ürdün toprakları içinde düşürüldüğü belirtilen açıklamada, insansız hava aracından elde edilen yükün ilgili makamlara teslim edildiği ifade edildi.

Son iki hafta içinde 3’üncü İHA’nın düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, son düşürülenin yüküne ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Ürdün, özellikle sınır komşuları Suriye ve Irak’ta kötüleşen güvenlik durumunun bir sonucu olarak sık sık kaçakçılık girişimlerine sahne oluyor.
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