Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna'da savaştan kaçanların sayısı 13 milyonu aştı /28 Haziran 2023 17:18

Ukrayna'da savaştan kaçanların sayısı 13 milyonu aştı

Ukrayna'dan Polonya'ya giren kişi sayısı 13 milyon olurken, ülkeden ayrılanların sayısı da 11 milyonu geçti.

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Polonya Sınır Muhafızları'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ülkeye Ukrayna'dan yalnızca dün 28 bin 400 kişinin girdiği belirtilerek, "Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'dan Polonya'ya geçiş sayısı 13 milyona ulaştı" ifadesi kullanıldı.

Polonya'dan ayrılan toplam Ukraynalı sayısının ise 11 milyon 206 bin olduğu kaydedildi.

Polonyalı yetkililerce yapılan açıklamalara göre, ülkede yaklaşık 2 milyon Ukraynalı yerleşik durumda bulunuyor.

Sınır geçişleri ve dönüşlerinin aynı kişiler tarafından yapılabildiğini ifade eden yetkililer, kişi sayısından çok geçiş sayısını kontrol ettiklerini kaydediyor
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