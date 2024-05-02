AB, Büyük Patlama'nın 20. yıl dönümünü kutluyor

Avrupa Birliği, tarihinin “Büyük Patlama” olarak bilinen en büyük genişlemesinin 20. yıl dönümünü kutlamak için renkli bir gösteri düzenledi.



Brüksel'deki Avrupa Komisyonu, Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu ve Lüksemburg'daki AB binası, önceki gece kutlamalar kapsamında mavi ve sarı renkte aydınlatıldı. Binalara “Birlikte 20 Yıl” sloganı yansıtıldı.



Avrupa Birliği, en büyük genişlemesine tanık olduğu 1 Mayıs 2004'te çoğu Doğu Avrupa'dan 10 yeni ülkeye kapılarını açtı.



Bu tarihte Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Litvanya, Letonya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya'nın katılımı, üye ülke sayısını 15'ten 25'e çıkardı.



"Büyük Patlama" olarak anılan bu genişleme, AB'nin nüfusunu bir gecede yaklaşık 75 milyon kişi artırarak onu dünyanın en büyük tek pazarlarından biri haline getirdi.



2004 yılında AB'ye katılan ülkeler o tarihten bu yana önemli ekonomik büyüme kaydetti.



AB verilerine göre, özellikle Polonya ve Malta ekonomileri iki katından fazla, Slovakya ekonomisiyse yüzde 80 büyüdü.



AB'de 2004'ten bu yana, altı milyonu yeni katılan ülkelerde olmak üzere, yaklaşık 26 milyon iş imkanı yaratıldı.



Bloğun genişlemesi ayrıca 2,7 milyon gencin Erasmus+ programına katılımına izin verdi.