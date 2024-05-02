Özel - Erdoğan görüşmesinde neler konuşulacak?

CHP görüşmeye nasıl bakıyor?

Erdoğan-Özel görüşmesi genel seçimlerde yenilgiye uğranılmasının ardından değişime kapı aralayan ve bunun bir parçası olarak kurultayda genel başkanını değiştiren CHP için önemli bir eşik olarak görülüyor.

Kılıçdaroğlu tepki göstermişti





Görüşmede neler konuşulacak?



