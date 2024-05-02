Almanya'da işçiler 1 Mayıs'ta neler istedi?

Berlin ve Hamburg'da gerginlik bekleniyor

Almanya'nın her eyaletinde tatil olan 1 Mayıs vesilesiyle bugün Almanya'nın çeşitli kentlerinde daha iyi çalışma şartları için protesto gösterileri düzenleniyor. Koalisyon hükümetinin merkezindeki Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil Almanya'nın doğusundaki Chemnitz ve Görlitz’te, Çalışma Bakanı Hubertus Heil ise Dresden'daki etkinliklere katıldı.