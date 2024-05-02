Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan kavruluyor: Nisan ayında dokuz kişi aşırı sıcaklardan öldü /02 Mayıs 2024 10:11

Hindistan kavruluyor: Nisan ayında dokuz kişi aşırı sıcaklardan öldü

Hindistan'ın doğusundaki rekor sıcaklar nedeniyle nisan ayında en az dokuz kişi hayatını kaybetti. Hindistan'ın doğu bölgesi, geçtiğimiz ay etkisini hissettiren sıcak hava dalgası nedeniyle kayıtlara geçen en sıcak nisan ayını yaşadı.

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Yüksek sıcaklıklar bölgede en az dokuz kişinin ölümüne neden oldu.

Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların mayıs ayında da mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmininde bulundu.

Uzmanlar, 19 Nisan'da başlayan genel seçimlere katılımın düşük olmasının sebeplerinden biri olarak kavurucu sıcakları gösteriyor.

Ülkenin doğusunda geçtiğimiz nisan ayında ortalama sıcaklık 28,12 santigrat derece olarak kaydedildi. Bu, kayıtların tutulmaya başladığı 1901 yılından bu yana nisan ayı için kaydedilen en yüksek sıcaklık derecesi oldu.

Hindistan Meteoroloji Dairesi Başkanı Mrutyunjay Mohapatra bölgedeki yüksek sıcaklıklardan, Asya'da sıcak ve kuru havaya, Amerika'nın bazı bölgelerinde ise daha şiddetli yağışlara yol açan "El Nino" fenomeninin sorumlu olabileceğini söyledi.

Mohapatra, sıcak hava dalgalarının nedeni olarak, ülkenin güneydoğu kıyısı yakınlarında yüksek basınçlı bir dolaşımın görülmesini ve daha az gök gürültülü fırtına yaşanmasını gösterdi.
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