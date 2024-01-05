Samanyolu Haber /Teknoloji / Microsoft'tan yapay zekalı klavyele devrimi /05 Ocak 2024 09:20

Microsoft'tan yapay zekalı klavyele devrimi

Microsoft, klavyelerinde son 30 yılda yapacağı en büyük değişimi açıkladı. Yeni klavyelerde yapay zeka tuşu bulunacak.

SHABER3.COM

Yeni Windows 11 PC’lerde olacak tuşla, Microsoft’un yeni yapay zeka uygulaması Copilot’a harekete geçirilebilecek.

Copilot’ın yapay zeka kapasitesinin arkasında OpenAI bulunuyor. Microsoft, yapay zeka öncüleri arasında olan bu firmanın en büyük yatırımcısı konumunda.

OpenAI-Microsoft işbirliği ile Microsoft 365 ve Bing gibi uygulamalarda yapay zeka etkin olmaya başladı.

Bir diğer teknoloji devi Apple, işletim sisteminde Siri tuşunu birkaç yıl önce hayata geçirmişti.

Copilot arama motoru kullanımı, elektronik posta yazımı ve görsel yaratımı gibi işlerde yardımcı olacak.

Microsoft Başkan Yardımcısı Yusuf Mehdi, Copilot tuşunun hayata geçirilişini “dönüşüm anı” olarak tanımladı.

Şirket bu yenilik sayesinde kullanıcı deneyiminin “basitleşeceğini” ve “artacağını” umuyor.

Yeni klavyeler Şubat ayından sonra ürünlerde yer almaya başlayacak.

Microsoft, yeni Copilot tuşunun nasıl bir deneyim sağladığını gelecek hafta Las Vegas’ta başlayacak CES fuarında göstermeyi planlıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Microsoft'tan yapay zekalı klavyele devrimi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:27:07