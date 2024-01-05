Microsoft'tan yapay zekalı klavyele devrimi

Yeni Windows 11 PC’lerde olacak tuşla, Microsoft’un yeni yapay zeka uygulaması Copilot’a harekete geçirilebilecek.



Copilot’ın yapay zeka kapasitesinin arkasında OpenAI bulunuyor. Microsoft, yapay zeka öncüleri arasında olan bu firmanın en büyük yatırımcısı konumunda.



OpenAI-Microsoft işbirliği ile Microsoft 365 ve Bing gibi uygulamalarda yapay zeka etkin olmaya başladı.



Bir diğer teknoloji devi Apple, işletim sisteminde Siri tuşunu birkaç yıl önce hayata geçirmişti.



Copilot arama motoru kullanımı, elektronik posta yazımı ve görsel yaratımı gibi işlerde yardımcı olacak.



Microsoft Başkan Yardımcısı Yusuf Mehdi, Copilot tuşunun hayata geçirilişini “dönüşüm anı” olarak tanımladı.



Şirket bu yenilik sayesinde kullanıcı deneyiminin “basitleşeceğini” ve “artacağını” umuyor.



Yeni klavyeler Şubat ayından sonra ürünlerde yer almaya başlayacak.



Microsoft, yeni Copilot tuşunun nasıl bir deneyim sağladığını gelecek hafta Las Vegas’ta başlayacak CES fuarında göstermeyi planlıyor.