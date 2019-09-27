Samanyolu Haber /Dünya / Mısır'dan Türkiye'ye nota /27 Eylül 2019 15:55

Mısır'dan Türkiye'ye nota

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın, Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmada Mısır hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle Kahire Maslahatgüzarı Mustafa Kemalettin'e nota verildiği belirtildi.

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Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda Muhammed Mursi'nin ölümü üzerinden Mısır'a adalet eleştirisi yöneltmesi, Kahire'nin tepkisini çekti.

Yuom7 gazetesinin haberine göre Kemalletin, dün Mısır Dışişleri'ne çağrıldı.

Erdoğan'ın sözlerini gerekçe gösteren Mısır Dışişleri yetkilileri, Kemalettin'e protesto notası verdi.

NE OLMUŞTU?

BM Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümüne değinerek, "Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın mahkeme salonunda çırpınarak ölmesi ve ailesinin defnine bile müsaade edilmemesi de içimizde kanayan bir yaradır. Bölgenin adalete ve hakkaniyete olan derin ihtiyacının adeta birer sembolü olmuştur" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, liderlerin katıldığı yemekte de ABD Başkanı Donald Trump'ın masasında Mısır Lideri Sisi'yi görünce yemeğe katılmaktan vazgeçmişti.


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