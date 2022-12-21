Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde büyük artış

2023 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarlarında uygulanacak yeniden değerleme oranı olarak belirlendi.



Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.



Buna göre, 2022 yılı için tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanılarak 2023’de MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 61,5 olarak yeniden belirlendi.



Karar, 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek.



ERDOĞAN İNDİRİM YETKİSİNİ KULLANDIĞI HALDE BÖYLE



AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 50 indirim yetkisini kullandı. Erdoğan indirim yetkisini kullanmasaydı, bu oran yüzde 123 olarak gerçekleşecekti.



2023 MTV oranları şöyle:



1.300 silindir hacminin altında 1-3 yaş aralığındaki otomobiller 2 bin 120 lira,



1.301 – 1600 silindir hacmi 1-3 yaş aralığındaki otomobiller 4 bin 64 lira,



1.601 – 1800 silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki otomobiller 7 bin 178 lira,



1.801 – 2000 motor silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki araçların vergisi 11 bin 309 lira olacak.