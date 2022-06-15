Samanyolu Haber /Gündem / Muhalefete yüzde 60-65’e giden yolu anlattı: Erdoğan ağzını bırakın /15 Haziran 2022 10:17

Muhalefete yüzde 60-65’e giden yolu anlattı: Erdoğan ağzını bırakın

İktidarın hedefindeki Gülen Hareketi mensupları ve Kürtler konusunda AKP ile aynı dili kullanan muhalefet Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürüyor. Siyasetçi Nesrin Nas, ” Muhalefet, iktidarın kurduğu dile hapsoluyor. Sıkıştığı bu köşeden çıkabilirse yüzde 60 oy alır” diye konuştu.

Muhalefete yüzde 60-65’e giden yolu anlattı

Siyasetçi ve akademisyen Nesrin Nas, Halk TV’de önemli tespitlerde bulundu.

Muhalefetin Tayyip Erdoğan’ın söylemleriyle hareket ettiğini savunan Nas, yapılan siyasi hatalara değindi.

Nas muhalefetin, gelecek seçimde kritik rol oynayan, Kürk seçmen kitlesini arkasına alan ve meşru bir parti olan HDP ile birlikte hareketten bile kaçındığını söyledi.

Gülen Hareketi mensuplarına yönelik ötekileştirici bir dil kullanan Erdoğan’ın, muhalefet tarafından taklit edildiğini vurgulayan Nas, “İktidar, Fethullah Gülen cemaatini terör örgütü diye ayırıp yanına çektiği cemaatlerle iş tutmaya devam etti. Muhalefet, iktidarın kurduğu dile hapsoluyor. Sıkıştığı bu köşeden çıkabilirse yüzde 60 oy alır” diye konuştu.
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