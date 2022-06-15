Muhalefete yüzde 60-65’e giden yolu anlattı: Erdoğan ağzını bırakın

Siyasetçi ve akademisyen Nesrin Nas, Halk TV’de önemli tespitlerde bulundu.





Muhalefetin Tayyip Erdoğan’ın söylemleriyle hareket ettiğini savunan Nas, yapılan siyasi hatalara değindi.





Nas muhalefetin, gelecek seçimde kritik rol oynayan, Kürk seçmen kitlesini arkasına alan ve meşru bir parti olan HDP ile birlikte hareketten bile kaçındığını söyledi.





Gülen Hareketi mensuplarına yönelik ötekileştirici bir dil kullanan Erdoğan’ın, muhalefet tarafından taklit edildiğini vurgulayan Nas, “İktidar, Fethullah Gülen cemaatini terör örgütü diye ayırıp yanına çektiği cemaatlerle iş tutmaya devam etti. Muhalefet, iktidarın kurduğu dile hapsoluyor. Sıkıştığı bu köşeden çıkabilirse yüzde 60 oy alır” diye konuştu.