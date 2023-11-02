Muhalif gazeteye soruşturma

Gazetecilere ve basın kuruluşlarına yönelik Saray baskısı soruşturmalar aracılığıyla devam ediyor.







T24 yazarı Tolga Şardan'ın tutuklanması, Halk TV Sorumlu Yazı İşleri Müdür Dinçer Gökçe ile gazeteci-yazar Cengiz Erdinç'in gözaltına alınmasının ardından, BirGün Gazetesi'ne de soruşturma açıldı.





Gazetenin birgun.net Yayın Koordinatörü Uğur Koç, Haber Müdürü Uğur Şahin ve BirGün Muhabiri İsmail Arı hakkında, AKP Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi ve Pasifik İnşaat’ın sahibi olan Fatih Erdoğan'ın şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı.





Erdoğan'ın 28 Aralık 2022 tarihinde İsmail Arı imzasıyla “AKP’linin eşinden milyarlık vurgun!” başlığıyla ve 6 Ocak 2023 tarihinde Uğur Şahin imzasıyla "Erdoğanlar’ı üzecek karar: Yağmaya fren" başlığıyla yayımlanan haberler nedeniyle dava açılmasını talep ettiği kaydedildi.





NE OLMUŞTU?

Gazeteci Tolga Şardan dün "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle gözaltına alınmış ve ardından tutuklanması yönünde karar çıkmıştı. Ayrıca Dinçer Gökçe de "Çete lideri olmakla suçlanan Turhan Döner ve Emirhan Döner’e tahliye kararı" haberi nedeniyle gözaltına alınmış, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.





Cengiz Dinçer de bugün Balıkesir’deki evinden gözaltına alınmıştı. Telefonuna el konulduğu belirtilen ve gözaltı gerekçesine yönelik henüz bir açıklama yapılmayan Erdinç'in Ankara’ya götürüldüğü aktarıldı.