Samanyolu Haber /Gündem / Muhalif gazeteye soruşturma /02 Kasım 2023 18:29

Muhalif gazeteye soruşturma

Gazetecilere yönelik gözaltılar ve tutuklamalar sürerken, BirGün Gazetesi'ne de soruşturma açıldı.

SHABER3.COM

Gazetecilere ve basın kuruluşlarına yönelik Saray baskısı soruşturmalar aracılığıyla devam ediyor.

T24 yazarı Tolga Şardan'ın tutuklanması, Halk TV Sorumlu Yazı İşleri Müdür Dinçer Gökçe ile gazeteci-yazar Cengiz Erdinç'in gözaltına alınmasının ardından, BirGün Gazetesi'ne de soruşturma açıldı.

Gazetenin birgun.net Yayın Koordinatörü Uğur Koç, Haber Müdürü Uğur Şahin ve BirGün Muhabiri İsmail Arı hakkında, AKP Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi ve Pasifik İnşaat’ın sahibi olan Fatih Erdoğan'ın şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Erdoğan'ın 28 Aralık 2022 tarihinde İsmail Arı imzasıyla “AKP’linin eşinden milyarlık vurgun!” başlığıyla ve 6 Ocak 2023 tarihinde Uğur Şahin imzasıyla "Erdoğanlar’ı üzecek karar: Yağmaya fren" başlığıyla yayımlanan haberler nedeniyle dava açılmasını talep ettiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?
Gazeteci Tolga Şardan dün "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle  gözaltına alınmış ve ardından tutuklanması yönünde karar çıkmıştı. Ayrıca Dinçer Gökçe de "Çete lideri olmakla suçlanan Turhan Döner ve Emirhan Döner’e tahliye kararı" haberi nedeniyle gözaltına alınmış, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 

Cengiz Dinçer de bugün Balıkesir’deki evinden gözaltına alınmıştı. Telefonuna el konulduğu belirtilen ve gözaltı gerekçesine yönelik henüz bir açıklama yapılmayan Erdinç'in Ankara’ya götürüldüğü aktarıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Muhalif gazeteye soruşturma Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:10:35