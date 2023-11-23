Samanyolu Haber /Gündem / Naci Görür: Malatya'daki depremler 6 Şubat depremlerinin artçısı /23 Kasım 2023 23:44

Naci Görür: Malatya'daki depremler 6 Şubat depremlerinin artçısı

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da olan depremlerle ilgili açıklama yaptı. Görür, "Bu depremlerin 6 Şubat depremlerinin artçısı olarak kabul edebiliriz" dedi.

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Malatya Battalgazi saat 17.46’da 5.2 büyüklüğünde depremle sallandı. Yine Battalgazi’de saat 17.49’da 4.7 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi.

NACİ GÖRÜR: 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARTÇISI

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya X hesabından depremleri yorumladı. Görür, şu ifadeleri kullandı:

* “Arkadaşlar, bugün Malatya ve Adıyaman'da kısa aralıkla 2 deprem oldu. İlki 5,3 ikincisi 4,5. Tahminim biri diğerinin artçısı. Her iki deprem de birbirine yakın ama lokasyon itibariyle biri Adıyaman, diğeri Malatya sınırında (Geçitli ve Uluköy). Ama esasında ikisi de aynı yer demektir.

* AFAD'ın Battalgazi olarak verdiği yerlerin doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu depremlerin 6 Şubat depremlerinin artçısı olarak kabul edebiliriz. Sevgiyle”

AHMET ERCAN: 11 İLDE ARTÇILAR 2 İLE 3 YIL SÜRECEKTİR

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da sosyal medya X hesabından depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ercan, “Adıyaman-Sincik'de 17.46'da, 7 km'de M5,3'lük deprem, sonra M4,7 artçısı oldu. Dört kırığı kırarak toplam M8,0'lik gerginlik boşaltan depremin artçılarıdır. 11 ilde artçılar M6,3 büyüklüğüne kadar 2 ile 3 yıl sürecektir. Depremleri gören yapılar yorgundur. Çelik yapı yapılmalı” dedi.
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