NATO, Avrupa'nın doğusunda askeri varlığını güçlendirecek

NATO, Rusya'ya karşı Romanya'da uluslararası birlik mi kuracak?









NATO savunma bakanları toplantısının ardından basına konuşan Stoltenberg, Rusya tehdidine karşı doğu kanadında yer alan bütün müttefiklerin güvenliğinin garanti altına alınması için ittifakın askeri varlığının güçlendirilmesi için yapılacak çalışmaların artırılacağını bildirdi.NATO savunma bakanlarının bu nedenle caydırıcılık ve savunmayı kuvvetlendirmeye yönelik seçenekler geliştirilmesini kararlaştırdığını aktaran Stoltenberg, Orta Avrupa ve Güneydoğu Avrupa'da yeni muharip birlikler oluşturulmasının değerlendirilmesinin buna dahil olduğunu bildirdi.Stoltenberg, "Doğu'daki varlığımızı savunma amaçlı olarak artırdık ve daha da artırmayı planlıyoruz. Romanya bir savaş grubuna ev sahipliği yapmaya, Fransa da bu birliğe komuta etmeye hazır ve birkaç müttefik bu çok uluslu güce katılmak istiyor, ancak bu konuda şu anda nihai bir karar yok.” dedi.Stoltenberg, NATO bakanlarının bu tür bir birliğin liderliğine talip olan Fransa'nın bu teklifini memnuniyetle karşıladığını dile getirerek, "Şimdi komutanlarımız detaylar üzerinde çalışacak ve haftalar içinde raporlarını sunacak." diye konuştu.NATO'nun diyaloğa hazır olduğunu yineleyen Stoltenberg, NATO-Rusya Konseyi'nin toplanmasına yönelik davetini tekrarladı.Stoltenberg, "Ukrayna'da ne olacağını bilmiyoruz ama mevcut durum Avrupa'da bir güvenlik kriziyle karşı karşıya olduğumuzu gösterdi. Moskova, onlarca yıldır güvenliğimizin dayanağı olan ilkelere itiraz ettiğini açıkça ortaya koydu. Bunu güç kullanarak yaptı. Maalesef bu Avrupa'da yeni normal oldu." diye konuştu.Stoltenberg, Moskova'dan diplomasinin devam edeceğine yönelik sinyaller aldıklarını ancak Rus güçlerinin çekildiğine dair işaret göremediklerini vurgulayarak, "Rusya asker veya ekipmanlarını çekmedi. Tabii bu değişebilir ancak bugün gördüğümüz şey Rusya'nın Kırım'dan Belarus'a kadar yüksek kabiliyete sahip büyük bir işgal gücünü saldırıya hazır tuttuğudur." dedi.