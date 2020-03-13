Samanyolu Haber /Sağlık / Ne yemeli, ne içmeli? /13 Mart 2020 12:42

Ne yemeli, ne içmeli?

İspanyol La Vanguardia gazetesi, bağışıklık sisteminin çalışmasını destekleyen ürünlerin listesini çıkardı.

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Doğal bir antibakteriyel, antiviral ve antifungal olarak kabul edilen sarımsak listede ilk sırayı aldı. Sarımsağı, E vitamini bakımından zengin olan badem ve solunum sistemini koruyan yaban mersini izledi.

Buna ek olarak, doktorlar, soğuk algınlığında mukus oluşumunu önleyen tavuk veya hindi suyu, beta-karoten bakımından zengin tatlı patatesler, vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve brokoliyi öneriyor.

Listeye ayrıca mantar, bitter çikolata, narenciye, nar, kivi, papaya, ıspanak, buğday, kabuklu deniz ürünleri ve istiridye dahil edildi.

Baharatlar arasında bağışıklığı güçlendirmek için zencefil ve zerdeçal, içeceklerden ise yeşil çay ve kefir tavsiye edildi.
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