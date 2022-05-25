Nike, Rusya pazarından çıkıyor

Vedomosti gazetesinin haberine göre, ABD’li giyim üreticisi Nike, Inventive Retail Group (IRG) ile olan franchise anlaşmasını uzatmadı. IRG Başkanı Tihon Smıkov, şirket çalışanlarına yazdığı mektupta kararın gerekçesinin Nike’nin ‘öngörülebilir gelecek için Rusya’ya mal sevkiyatını organize edememesi’ olduğunu açıkladı.

IRG, ABD’li üreticinin ülkedeki en büyük tek markalı mağaza zincirine sahip. IRG, Nike’nin 37 satış noktasını yönetiyor, bunlardan dokuzu şu anda çalışmıyor. Mart ayından bu yana firmanın ülkedeki mağaza sayısı 116’dan 56’ya düştü.