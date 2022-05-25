Ünlü ekonomistten ilginç çıkış: TL’yi savunmayı bıraktılar, dolar 16’da durmayacak

Türkiye analizleriyle tanınan Britanyalı ekonomist Timothy Ash, yetkililerin lirayı savunmayı bıraktığını belirterek dolar/TL’nin 16’da durmayacağını söyledi.





Dolar/TL’de iki haftalık sert yükseliş sonrası pazartesi günkü düşüş kalıcı olmadı ve kur dün 16 barajını yıktı. Kur bugün de saat 12:12 itibariyle 16,35 seviyesinde.





Piyasalarda kur başta olmak üzere ekonomi politikalarının sürdürülebilirliği sorgulanmaya devam ediyor.







Londra merkezli Chatham House düşünce kuruluşunda çalışan ekonomist Timothy Ash, dolar/TL’nin 16’da durmayacağını belirtti: ”Seçimler ve Merkez Bankası’nın rezervleri göz önüne alındığında yetkililer, liranın daha da değer kaybetmesine izin vererek 17, 18, 20 gibi savunabilecekleri bir noktaya gelmesini bekleyecek.”









Ash daha sonra yetkililerin dolara müdahale etmeyi bıraktığının açık olduğunu söyleyerek, ”Erken seçimlerden önce savunmak için yeni bir seviye mi belirliyorsunuz” diye sordu.









