Türkiye yol geçen hanı gibi: Bir TIR dolusu mülteci Gebze’de sokağa bırakıldı

Türkiye’nin mülteci sorunu gün geçtikçe daha da büyüyor. Skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi. Gebze’de, bır TIR dolusu mülteci dorsenin kapağının açılmasıyla birlikte sokaklara dağıldı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler büyük tepkiye neden oldu.







İktidar temsilcilerine göre sınırların güvenliği konusunda hiç bir sorun yok. Afganistan, Pakistan, Suriye gibi ülkelerden geldiği tahmin edilen yüzlerce sığınmacının Türkiye sınırını aşıp, Gebze’ye kadar nasıl ulaştığı bilinmiyor.





Sosyal medyada görüntüleri paylaşan vatandaş, “Bu ne ağabey, bu ne ağabey. Yani bu kadar insanı buraya dolduruyorsunuz, yazık günah değil mi ağabey.” diyerek tepki gösteriyor.