Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye yol geçen hanı gibi: Bir TIR dolusu mülteci Gebze’de sokağa bırakıldı /25 Mayıs 2022 13:56

Türkiye yol geçen hanı gibi: Bir TIR dolusu mülteci Gebze’de sokağa bırakıldı

Sınırdan akın akın Türkiye'ye giren mülteci görüntülerinin farklı bir versiyonu Gebze'de yaşandı. Bir TIR dolusu mülteci, dorsenin kapağının açılmasıyla bir anda sokaklara dağıldılar. Üstelik bu ilginç görüntüler, gündüz vakti ve herkesin gözü önünde yaşandı.

Bir TIR dolusu mülteci Gebze’de böyle sokağa bırakıldı

Türkiye’nin mülteci sorunu gün geçtikçe daha da büyüyor. Skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi. Gebze’de, bır TIR dolusu mülteci dorsenin kapağının açılmasıyla birlikte sokaklara dağıldı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler büyük tepkiye neden oldu.

İktidar temsilcilerine göre sınırların güvenliği konusunda hiç bir sorun yok. Afganistan, Pakistan, Suriye gibi ülkelerden geldiği tahmin edilen yüzlerce sığınmacının Türkiye sınırını aşıp, Gebze’ye kadar nasıl ulaştığı bilinmiyor.

Sosyal medyada görüntüleri paylaşan vatandaş, “Bu ne ağabey, bu ne ağabey. Yani bu kadar insanı buraya dolduruyorsunuz, yazık günah değil mi ağabey.” diyerek tepki gösteriyor.
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