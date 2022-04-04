Samanyolu Haber /Gündem / O, hiç bir şey yapmadan para kazanmanın yolunu buldu bile... /04 Nisan 2022 07:35

O, hiç bir şey yapmadan para kazanmanın yolunu buldu bile...

Hiçbir şey yapmadan çalışmak mümkün mü? Japonya'nın Tokyo kentinde yaşayan 38 yaşındaki Shoji Morimoto, 4 yıldır boş zamanını hiçbir iş yapmamak üzere kiraya vererek müşterilerine hizmet sunuyor.

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Euronews'in derlediği habere göre, Morimoto 2018 yılında Twitter hesabından verdiği ilanlarla eşlik edilmek isteyenlere "hiçbir şey yapmamak" koşuluyla kendini kiralamaya başladı. İşinin temel prensibi, yalnızca vaktini müşterileriyle geçirerek para kazanmaya dayalı.

Çocukluğundan beri ailesinin hiçbir şey yapmamasından yakındığını söyleyen Morimoto, bu özelliğini iş hayatında kullanmaya başladı.

"KENDİMİ HİÇBİR ŞEY YAPMAMAK ÜZERE KİRALIYORUM"

CBS News'e verdiği röportajda Morimoto aslında ne iş yaptığını şöyle açıklıyor: "Kendimi hiçbir şey yapmamak üzere kiralıyorum, bu herhangi bir özel çaba göstermediğim anlamına geliyor. Herhangi bir konuşma başlatmıyorum mesela, yalnızca kısa konuşmalara yanıt veriyorum, bu kadar."

4 yıldır değişik teklifler de aldığını belirten Morimoto, bazılarının kendisinden arkadaş olmak, ziyaretlerde bulunmak gibi taleplerde bulunduğunu ancak bunları kibarca reddettiğini söylüyor.

250 BİNDEN FAZLA TAKİPÇİSİ VAR

Morimoto'nun bu iş modeli kendisine göre bir başarıya ulaşmış durumda. Sosyal medya hesaplarında 250 binden fazla takipçiye ulaşan Morimoto, medyanın da ilgi duyduğu bir figür haline geldi.

Son günlerde Washington Post gazetesinin hakkında röportaj hazırladığı Morimoto'nun son işlerinden biri, örneğin, bir alışveriş merkezinde yemek yiyen bir öğrenciye eşlik etmek oldu. Yemek esnasında konuşmuyor, müşterisine bakmıyor bile. Bunun karşılığında müşterisi yol ve yemek masrafını karşılıyor ve 75 euro kadar bir ücret ödüyor.

Japonya'da yalnızlık son yılların önemli toplumsal sorunlarından biri haline geldi. Hükümet artan intihar olaylarıyla baş etmek üzere Yalnızlık Bakanlığı kuruldu.
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