Samanyolu Haber /Gündem / Öğrenciler, Melih Bulu'yu karşılarında gördükleri o an böyle seslendiler /04 Şubat 2021 17:08

Öğrenciler, Melih Bulu'yu karşılarında gördükleri o an böyle seslendiler

Boğaziçili öğrenciler, kayyumluk adını verdikleri rektörlük binası önünde, özel güvenlikler eşliğinde makam aracına binen Melih Bulu'yu "Utan" diyerek protesto etti.

Öğrenciler, Melih Bulu'yu karşılarında gördükleri o an böyle seslendiler

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Melih Bulu’ya yönelik protestolar devam ediyor. Melih Bulu’ya yönelik protestolar, İstanbul, Ankara ve İzmir’de de devam ederken, çok sayıda eylemci gözaltına alındı. Polis, eylemcilere karşı cop ve biber gazı kullandı.

Öte yandan bugün, Boğaziçi Direnişi tarafından, Melih Bulu’nun rektörlük binası önünde özel güvenlikler eşliğinde makam aracına binerken protesto edildiği anlar paylaşıldı.

Öğrenciler Bulu’ya, “Utan” diye seslendi. Bulu’nun hızla makam aracına bindiği görüldü.
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Öğrenciler, Melih Bulu'yu karşılarında gördükleri o an böyle seslendiler

Öğrenciler, Melih Bulu'yu karşılarında gördükleri o an böyle seslendiler

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