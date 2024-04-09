Samanyolu Haber /Dünya / Pakistan'da camiye el bombalı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı /09 Nisan 2024 00:21

Pakistan'da camiye el bombalı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir camiye el bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1 polis hayatını kaybederken, 6 polisin yaralandığı öğrenildi.

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Yerel polis yetkilisi Nasir Şah, Belucistan'ın Ketta şehrinde camide meydana gelen el bombasıyla gerçekleştirilen saldırı hakkında açıklamalarda bulundu.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Şah, saldırıda 1 polis memurunun hayatını kaybettiğini ve 6 polisin yaralandığını belirtti. Ayrıca olayla ilgili soruşturma başlatıldığını da ifade etti.

İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, saldırıyı kınadığı açıklamasında, bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

En Çok Terör Olayının Görüldüğü Eyalet

Belucistan'da dün, patlayıcı yüklü motosikletin infilak etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

2024’ün ilk çeyreğinde ülke genelinde en çok terör olayının görüldüğü eyaletler, Belucistan ve Hayber Pahtunhva oldu.

Bu yılın ilk çeyreğinde Hayber Pahtunhva ve Belucistan'da düzenlenen 200 terör saldırısında 281 sivil ve güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.
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