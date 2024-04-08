Gönül köprüleri bu sefer Velbert iftarında kuruldu

Almanya’nın NRW eyaletinde bulunan Velbert şehrinde faaliyet gösteren Clavis e.V. Derneği gönüllüleri ve Christuskirche Velbert Kilisesi birlikte, artık geleneksel hale gelen iftar programının 7'incisini organize ettiler. Yaklaşık 150 kişilik seçkin davetlinin katıldığı geceye ilgi yoğundu.





Programda davetlilere Ramazan ayının ruhunu yansıtan iftar, sahur, teravih, zekat, fitre gibi kavramlar anlatıldı. Gecede semazen gösterisi, müzik dinletisi, çocuk korosu ve ney dinletisi büyük ilgi topladı.





Programda bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Esther Kanschat, böyle bir muhteşem organizasyonda bulunduğuna çok mutlu olduğunu vurguladı. Farklı milletlerin, kültür ve dinlerin bir arada, beraber aynı ortamda bulunmasının Velbert şehri için çok güzel bir örnek olduğunu söyledi.













CDU milletvekili Nico Schmitz de davetliler arasındaydı. Schmitz iftara davet edildiği için memnuniyetlerini dile getirdi.





Niederberg Kiliseler Başkanı Wolfhard Günther ise böyle bir programda ilk defa bulunduğunu ve bu ortamdaki insanların samimiyetinden çok etkilendiğini söyledi.













Ayrıca davetliler arasında bakanlık yetkilileri, Katolik Kilisesinden yetkililer, okul müdürleri, öğretmenler, SkFM ve Tafel yetkilileri de yer aldı. İftar sofralarında gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren samimi sohbetlerle, birlikte yaşama kültürü bir kez daha pekiştirildi.