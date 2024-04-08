İspanya'da Altın Vize uygulaması sona eriyor

İspanya'da 2013 yılından bu yana yürürlükte olan Altın Vize programı, en az 500 bin euro değerinde emlak satın alan AB dışı yabancılara ülkede oturma izni verilmesini sağlıyor. Aynı hak ülkedeki şirketlere en az bir milyon euro, devlet tahvillerine de en az 2 milyon euro yatırım yapan yabancılara da tanınıyor. Benzer programlar AB içinde, 2010-2013 yılları arasında yaşanan Euro Krizi döneminde pek çok Birlik üyesi ülke tarafından yürürlüğe sokulmuştu.





DW Türkçe'de yer alan habere göre İspanya'da hükümet, ülkede yaşanan konut sıkıntısı sorunu ile mücadele amacıyla, ülkedeki taşınmaz varlıkların Avrupa Birliği (AB) dışından yatırımcılar tarafından satın alınmasını sağlayan Altın Vize programını sonlandırma kararı aldı.Sevilla kentinde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Pedro Sanchez, "Yaşam alanı hakkının spekülatif bir ticarete dönüşmemesi için gerekli önlemleri alacağız" dedi. Bakanlar kurulunun Salı günü başkent Madrid'te yapacağı toplantıda, gerekli yasa değişikliğini onaylayacağını bildiren Sanchez, yeni yasanın ne zaman yürürlüğe gireceği hakkında ise herhangi bir bilgi paylaşmadı.Yatırımcılara, emlak alımı karşılığında vize verme uygulaması, emlak piyasasındaki fiyatların artmasına neden olan etkenlerden biri olduğu için, son yıllarda oldukça tartışmalı bir konu haline gelmiş durumda. Başbakan Sanchez, ülkesinde Altın Vize programından faydalananların yüzde 94'ünün, bunu emlak yatırımı üzerinden yaptığını dile getirdi. Asıl amacın ise "gerçek ve kalıcı bir ilerleme" olması gerektiğini vurgulayan sosyalist lider "Biz yenilikçi ve yüksek kaliteli istihdam yaratan üretken yatırımların ülkesi olmak istiyoruz" dedi.Özellikle Madrid, Barselona, Malaga ve Valencia gibi büyük şehirlerle, içinde Mayorka'nın da yer aldığı Balear Adaları'nda durumun çok hassas olduğunu belirten Pedro Sanchez, varlıklı yabancıların talepleri sebebiyle, "Bu bölgelerde yaşayan, çalışan ve vergi veren yerliler için bir ev bulmanın neredeyse imkansız hale geldiğini" ifade etti.2013 yılından bu yana, İspanya'da Altın Vize programı üzerinden, 2 binden fazlası Çinliler olmak üzere, 5 binden fazla kişiye oturma hakkı tanındığı belirtiliyor.